Паводки в Приморье уничтожили потомство дальневосточных черепах

Разлив реки Уссури и поймы реки Чирки спровоцировал затопление кладок дальневосточной черепахи в заповеднике «Большехехцирский». Это означает, что потомства у рептилии в этом году не ожидается.

В то же время не все страдают от повышенного уровня воды. Местная растительность, в частности грибы, от этого получает пользу. В целом урожайность также пострадала, орехов и ягод немного, что может повлиять на зимовку крупных хищников. Об этом сообщает портал Amurmedia.

Напомним, дальневосточная черепаха внесена в Красную книгу. Ущерб ее популяции уже был нанесен в 2013 году, когда места кладок также затопило во время сильного паводка на Амуре.