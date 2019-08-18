«Володя, разреши»: продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился с мольбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он попросил главу государства разрешить ему приехать на Украину, чтобы навестить больную подругу.

«Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо», - написал Разин на своей странице в Instagram.

По его словам, въезд на Украину ему запретили по указанию бывшего президента страны Петра Порошенко. Разин добавил, что обязательно должен навестить в Полтаве Кирсо, которая лежит в коме, но «все слышит, все чувствует».

© razin_andrei_lm instagram

В начале июня 2018 года Нина Кирсо перенесла инсульт и потеряла сознание, после чего была найдена родственниками в своем доме в Полтаве. На следующий день певицу прооперировали, но это не помогло ей выйти из комы.