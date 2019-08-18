В МАК обследовали черные ящики самолета А321

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к обследованию бортовых самописцев самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего 15 августа на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский. В настоящий момент специалисты занимаются расшифровкой черных ящиков.

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Эксперты научно-технического центра установили, что их состояние позволяет приступить к получению данных, поэтому работа на месте инцидента продолжается, записи полета с речевого и параметрического регистраторов вскоре станут доступны. Об этом сообщают в комитете.

Напомним, самолет А321 начал полет из аэропорта Жуковский, но еще на взлетной полосе в один из его двигателей попала чайка. В связи с этим пилотами было принято решение о возвращении, однако когда стало ясно, что один двигатель не справляется с возросшей нагрузкой, им пришлось совершить посадку на ближайшем кукурузном поле, при этом не выпуская шасси. Все члены экипажа и 226 пассажиров остались живы. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.