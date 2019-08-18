Столб огня до неба: в центре Новосибирска полыхает ресторан
Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.
© Видео: vodyom Instagram © Фото: vodyom Instagram
Ресторан Puppen Haus загорелся в центре Новосибирска. Над его тушением работают 40 человек и 12 единиц техники регионального МЧС.
Сигнал о пожаре спасателям поступил в 19:38 (15:38 по мск) 18 августа. Огонь охватил третий, мансардный этаж здания. Спустя 40 минут после вызова экстренных служб очаг возгорания удалось локализовать.
«Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительной информации, пострадавших нет», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.