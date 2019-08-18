Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по запросу США

Власти Гибралтара отклонили запрос США на задержание танкера из Ирана Grace 1, объяснив свое решение тем, что судно не нарушает местные и европейские законы. Об этом сообщает газета Gibraltar Chronicle.

В правительстве Гибралтара также пояснили, что позиция США была непосредственно связана с соблюдением американских санкций против Ирана, но подобных санкционных мер ни в Гибралтаре, ни в целом в Европейском союзе нет. В заявлении также подчеркивается, что санкции ЕС и Вашингтона против Тегерана в корне отличаются друг от друга.

Ранее танкер Grace 1 задержали по инициативе Великобритании по подозрению в нарушении санкций ЕС. В Лондоне заподозрили Тегеран в попытке в обход ограничительных мер поставить нефть в Сирию. Затем танкер было решено отпустить, так как власти Ирана заверили, что груз в САР не отправится.