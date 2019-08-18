Друг подростка из Ульяновска рассказал о событиях в день массового убийства

Друг подростка, убившего свою семью в селе под Ульяновском, рассказал «Звезде» о предшествовавших трагедии событиях, последнем разговоре с убийцей и обнаружении его тела. По словам Даниила, сначала ничто не предвещало беды.

Он рассказал, что был знаком с виновником трагедии около семи лет и за все это время ни разу не случалось разговоров о смерти или убийствах.

«Мы разговаривали на разные темы, но на такие - нет», - сказал юноша.

Около полудня в день убийства молодые люди встретились на улице. По словам Даниила, его друг был в адекватном состоянии и не был пьян.

«Мы с ним постояли, поговорили, и он сказал, что прогуляется и пойдет домой. И потом с утра такая новость», - поделился юноша.

Когда стало известно о случившемся, односельчане попросили Даниила проверить семью друга. Когда парень пошел к его дому, по пути он обнаружил тело виновника трагедии.

«Я подошел, потрогал его и сообщил родственникам. Потом они вызвали скорую помощь и полицию», - вспомнил Даниил.

Трагический инцидент произошел в Ульяновской области: полиция обнаружила в жилом доме в селе Патрикеево тела двух женщин и одного мужчины, а также двух четырехлетних детей, а неподалеку от села - тело 16-летнего подростка. Все они были членами одной семьи. По версии следствия, подросток расправился с родственниками, а затем покончил с собой.