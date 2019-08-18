Очевидец снял несущийся к Земле гигантский огненный шар

На итальянском острове Сардиния очевидцы сняли на видео падение метеорита. Впечатляющее явление было зафиксировано на видеорегистратор автомобиля недалеко от Торре Гранде.

На кадрах летящий на большой скорости яркий шар врывается в атмосферу Земли и ненадолго озаряет местность, после чего яркая вспышка затухает.

По предположительным данным, упавшее тело космического происхождения - это метеор из потока Персеиды, недавно прошедший мимо Земли. Он образуется при прохождении планеты сквозь шлейф пылевых частиц хвоста кометы. Метеорный поток Персеиды входит в тройку самых зрелищных космических явлений.