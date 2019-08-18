В Британии снова испугались «российской угрозы»

Великобритания недооценила скорость, с которой распространяется «российская угроза», считает начальник Генерального штаба страны Ник Картер. По его словам, развивающиеся государства мира необходимо в связи с этим ориентировать в сторону Запада путем оказания им военной помощи.

Угроза из Москвы распространилась быстрее, чем это предсказывалось в Стратегии национальной безопасности и обзоре стратегической обороны и безопасности Великобритании 2015 года, уточнил Картер. Он акцентировал внимание на достижениях России в киберпространстве и умении излагать свою версию каких-либо событий.

В интервью The Sunday Times генерал подчеркнул, что Россия уже пытается оказать влияние на страны Африки, а потому и Соединенному Королевству стоит поддержать их. Картер также считает, что Лондону стоит усилить контрразведку и инвестировать больше денег в модернизацию армии.

Ранее в туманном Альбионе заявили, что стране нужно увеличить расходы на флот. Там полагают, что угрозу для государства представляют новые российские бесшумные подлодки проекта 636 «Варшавянка».