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В Британии снова испугались «российской угрозы»

Вера Чернышева
17:30 18.08.2019
Великобритании в связи с этим стоит оказывать поддержку странам третьего мира, сказал Ник Картер.
В Британии снова испугались «российской угрозы»
© Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Великобритания недооценила скорость, с которой распространяется «российская угроза», считает начальник Генерального штаба страны Ник Картер. По его словам, развивающиеся государства мира необходимо в связи с этим ориентировать в сторону Запада путем оказания им военной помощи.

Угроза из Москвы распространилась быстрее, чем это предсказывалось в Стратегии национальной безопасности и обзоре стратегической обороны и безопасности Великобритании 2015 года, уточнил Картер. Он акцентировал внимание на достижениях России в киберпространстве и умении излагать свою версию каких-либо событий.

В интервью The Sunday Times генерал подчеркнул, что Россия уже пытается оказать влияние на страны Африки, а потому и Соединенному Королевству стоит поддержать их. Картер также считает, что Лондону стоит усилить контрразведку и инвестировать больше денег в модернизацию армии.

Ранее в туманном Альбионе заявили, что стране нужно увеличить расходы на флот. Там полагают, что угрозу для государства представляют новые российские бесшумные подлодки проекта 636 «Варшавянка».

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