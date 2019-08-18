СК РФ опубликовал видео из дома подростка, убившего свою семью под Ульяновском
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет России опубликовал видео осмотра дома в селе Патрикеево под Ульяновском, в котором проживал убивший свою семью подросток.
На кадрах видна обстановка места трагедии. В доме несколько комнат, в которых проживали сам убийца, его мать и остальные родственники. В комнатах множество игрушек и бытовой утвари.
По факту совершенного деяния СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.
Напомним, в селе Патрикеево полиция обнаружила тела двух женщин и одного мужчины, а также двух четырехлетних детей, а неподалеку от села - тело 16-летнего подростка. Все они были членами одной семьи. По версии следствия, подросток расправился с родственниками, а затем покончил с собой.