СК РФ опубликовал видео из дома подростка, убившего свою семью под Ульяновском

Следственный комитет России опубликовал видео осмотра дома в селе Патрикеево под Ульяновском, в котором проживал убивший свою семью подросток.

На кадрах видна обстановка места трагедии. В доме несколько комнат, в которых проживали сам убийца, его мать и остальные родственники. В комнатах множество игрушек и бытовой утвари.

По факту совершенного деяния СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.

Напомним, в селе Патрикеево полиция обнаружила тела двух женщин и одного мужчины, а также двух четырехлетних детей, а неподалеку от села - тело 16-летнего подростка. Все они были членами одной семьи. По версии следствия, подросток расправился с родственниками, а затем покончил с собой.