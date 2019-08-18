В прокуратуре рассказали об отце ульяновского подростка, убившего семью
Подросток, учинивший расправу над своими родными, участвовал во всевозможных школьных олимпиадах и не состоял на психиатрическом учете. Об этом «Звезде» сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
«Абсолютно благополучная семья. На учете не состоял, абсолютно положительный, участник всевозможных олимпиад», - отметил источник.
В прокуратуре также подтвердили информацию об оставленной подростком предсмертной записке.
Трагедия произошла в селе Патрикеево Ульяновской области. Полиция обнаружила в одном из домов тела 66-летнего мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Позже недалеко от населенного пункта возле вышки сотовой связи было найдено тело 16-летнего подростка. Следствие полагает, что юноша расправился со своими бабушкой и дедушкой, мамой, братом и сестрой, а затем покончил с собой.
Известно, что школьник учился на пятерки, даже участвовал в программе «Умники и умницы».
Из ближайших родственников погибших в живых остался только отец, который находился в разводе с матерью подростка и проживает в другом населенном пункте. Информация о его местоположении уточняется.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.