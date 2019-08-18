Момент столкновения автомобиля ГИБДД и поливальной машины в Москве попал на видео

Момент столкновения автомобиля ГИБДД с поливальной машиной на Севастопольском проспекте в Москве попал на видео. На кадрах видно, как правоохранители с включенными проблесковыми маячками перестраиваются по полосам, и в какой-то момент маневр приводит к столкновению.

Автомобиль ГИБДД перестраивается на полосу справа от поливальной машины, но в последний момент она совершает тот же маневр и сбивает его. Патрульный автомобиль от удара переворачивается в воздухе и падает на крышу. Перевернувшись еще раз, машина встает на колеса.

Ехавшие в автомобиле сотрудники ГИБДД серьезно пострадали. Один из них скончался от полученных травм.