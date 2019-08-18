Экстренную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за наводнения

Жителей Уссурийска в Приморском крае срочно эвакуируют из-за наводнения. В пункте временного размещения уже находятся 17 человек, двое из которых – дети.

Вода в реке Раздольной в черте города продолжает прибывать, по этой причине поднимаются ее притоки Комаровка и Раковка. Превышен уровень воды и на Солдатском озере. Несколько улиц Уссурийска затоплены.

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«Необходимо перепроверить все подтопленные жилые помещения и убедиться, что там не осталось пожилых граждан, инвалидов, маленьких детей. Всех граждан, кто отказывается покидать свои дома, обеспечить питьевой водой и продуктами», – дал распоряжение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава администрации Уссурийска Евгений Корж.

В мэрии также отметили, что на некоторых участках Раздольной вода идет на спад. Вода ушла из жилых домов в селах вблизи города.

© adm-ussuriisk.ru

Уровень воды в реке Раздольной за последние 12 часов вырос на 63 сантиметра, с начала наводнения – более, чем на три метра. С 16 августа на в Уссурийске, а также на Пушкинской, Алексей-Никольской, Краснояровской и Пуциловской территориях действует режим ЧС.

Сильный паводок в Приморье вызвал тайфун «Кроса», который пришел со стороны Японии. На регион обрушились сильные ливни. До этого в крае выпала примерно половина месячной нормы осадков.