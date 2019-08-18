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Джордж Мартин назвал избавлением окончание сериала «Игра престолов»

Лина Давыдова
17:05 18.08.2019
Писатель признался, что во время съемок сериала он чувствовал давление из-за необходимости завершить книгу.
Джордж Мартин назвал избавлением окончание сериала «Игра престолов»
© Фото: Christian Charisius, dpa, Globallookpress

Автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него избавлением.

«Каждый день я садился писать, и даже если у меня был хороший день… я чувствовал себя ужасно, потому что думал: "Боже мой, я должен закончить книгу"», - признался Мартин.

Автор знаменитых романов также отметил, что неоднозначная реакция фанатов на финал сериала никак не отразится на его будущих книгах.

«Это ничего не меняет… Ты не можешь угодить всем, поэтому ты должен угодить себе», - пояснил Мартин в интервью газете The Guardian.

Он также добавил, что некоторые поклонники угадали с сюжетом его будущих книг.

Тем временем в Северной Ирландии снимают приквел «Игры престолов». Действие разворачивается за пять лет до событий ставшего уже культовым сериала. В основу сюжета легла история о противостоянии людей и Белых Ходоков во время Долгой ночи. Ранее писатель рассказал, что там будут предки полюбившихся зрителям Старков.

Действие романов «Песнь льда и пламени» и сериала «Игра престолов» происходит на вымышленных континентах, в них повествуется о борьбе за престол и угрозе человечеству со стороны армии мертвых.

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