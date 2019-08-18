Обломки и обгорелый остов: опубликованы кадры с места крушения Як-55 под Самарой

В Самарской области потерпел крушение самолет Як-55. Он совершил жесткое приземление неподалеку от Тольятти, пилот погиб.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, после полудня. Як-55 потерпел крушение рядом с селом Подстепки в Ставропольском районе области. Как сообщают очевидцы, это произошло в результате потери управления при выполнении фигур высшего пилотажа.

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По данным Приволжской транспортной прокуратуры, самолет совершал полет без разрешения. В момент падения на борту воздушного судна находился только пилот, который также являлся его владельцем. В результате случившегося он получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудниками Приволжского Следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.