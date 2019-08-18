Пожар вспыхнул в сетевом магазине на северо-востоке Москвы
На месте происшествия работают пожарные службы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Пожар вспыхнул в столичном супермаркете. ЧП произошло по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 40д. Персонал и посетители магазина были эвакуированы.
В экстренных службах заявили, что в зоне погрузки загорелась мебель. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал.
На месте продолжают работать пожарные службы. Причина ЧП устанавливается.