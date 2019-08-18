Расправившийся с семьей подросток из Ульяновской области не состоял на психиатрическом учете

Убивший пятерых членов семьи подросток из Ульяновской области не состоял на учете у врачей. Однако оставленная им предсмертная записка может свидетельствовать о наличии у юноши психического заболевания.

По данным региональной прокуратуры, убитая семья являлась благополучной и не состояла на учете. Предпосылок для совершения преступления у подростка не было. Оставленная им записка указывает на то, что он, возможно, страдал шизофренией.

«Он оставил записку, где написал, что решил не расстраивать родственников, это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией. Но говорить точно об этом диагнозе пока нельзя», - заявили в прокуратуре.

В одном из домов села Патрикеево 18 августа были обнаружены тела членов одной семьи: 66-летнего мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Позже возле вышки сотовой связи рядом с населенным пунктом нашли тело 16-летнего подростка. По версии следствия, молодой человек расправился со своими бабушкой и дедушкой, мамой и братом с сестрой, а затем покончил с собой. Известно, что юноша был отличником, участником олимпиад, а также программы «Умники и умницы».