Смертельное ДТП с автомобилем ГИБДД в Москве: первые кадры с места
Столкновение затруднило движение в районе аварии, автомобилисты могут объехать место происшествия только по встречной полосе движения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Севастопольском проспекте в Москве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ГИБДД. Он столкнулся с другим транспортным средством в районе дома № 29.
На кадрах с места видно, что в результате дорожного происшествия автомобиль ГИБДД сильно пострадал и, вероятно, не подлежит восстановлению. Ехавшие в нем сотрудники ведомства серьезно пострадали, один из них впоследствии скончался от полученных травм.
Столкновение затруднило движение в районе аварии. Автомобилисты могут объехать место происшествия только по встречной полосе движения.