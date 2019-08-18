Смертельное ДТП с автомобилем ГИБДД в Москве: первые кадры с места

На Севастопольском проспекте в Москве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля ГИБДД. Он столкнулся с другим транспортным средством в районе дома № 29.

На кадрах с места видно, что в результате дорожного происшествия автомобиль ГИБДД сильно пострадал и, вероятно, не подлежит восстановлению. Ехавшие в нем сотрудники ведомства серьезно пострадали, один из них впоследствии скончался от полученных травм.

Столкновение затруднило движение в районе аварии. Автомобилисты могут объехать место происшествия только по встречной полосе движения.