Односельчанин рассказал о семье устроившего резню в Ульяновске подростка

Житель села Патрикеево Ульяновской области, в котором произошло массовое убийство, рассказал «Звезде», каким был виновник трагедии. По словам Евгения Вовкина, семья была вполне благополучной, и предпосылок к тому, что случилось, не наблюдалось.

«Мама занималась воспитанием детей, бабушка и дедушка были на пенсии. Дети, соответственно, маленькие, не работали. Сам он (убийца - прим. ред.) ходил в 10-й класс школы», - сказал молодой человек.

По словам Вовкина, совершивший убийство подросток производил впечатление адекватного человека, как и все его ровесники, «ходил по улице, гулял, радовался жизни». Однако один факт выбивается из этой картины: юноша оставил сообщение, в котором говорит, что собирается убить родственников. Другие подробности или причины произошедшего неизвестны.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после убийства семьи в Ульяновской области. Там полиция обнаружила тела двух женщин и одного мужчины, а также двух четырехлетних детей, а неподалеку от села - тело 16-летнего подростка. Погибшие были членами одной семьи. По версии следствия, юноша расправился со своей семьей, а затем покончил с собой.