Едкий дым накрыл Самару: в городе полыхает мазутное озеро

В Самаре загорелось мазутное озеро. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

Информация о пожаре в районе СНТ «Авиатор» поступила в воскресенье в 13:28 по местному времени (12:28 мск). На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Всего к тушению привлечены 12 человек и четыре единицы техники.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.