На Украине заявили о потере главных признаков государства

Украина теряет главные признаки государства. Об этом заявил постоянный представитель государства в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

При этом дипломат добавил, что за 28 лет независимости у Киева не получилось создать «экономическое чудо».

«Украина не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся ее гражданами», - написал постпред в статье для издания «Зеркало недели».

Кулеба убежден, что «волны реформ и очередных полных перезагрузок» практически уничтожили «материк бюрократического аппарата» Украины.

«Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию», - пишет дипломат, отмечая, что это является самым страшным итогом.

Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, что ждет государство, если трудоспособное население продолжит мигрировать за рубеж, а также назвал условия полного краха украинской экономики.