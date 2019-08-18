В Грузии назвали ошибкой выход страны из СНГ

Бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе полагает, что страна допустила ошибку, покинув десять лет назад СНГ. По словам политика, никакой пользы Тбилиси не получил, выйдя из состава Содружества Независимых Государств.

«Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест», - заявила Бурджанадзе.

Оппозиционер также отметила, что СНГ было ареной переговорного процесса, которая давала возможность встречаться всем коллегам бывших союзных республик, передает РИА Новости. Бурджанадзе пояснила, что поле Содружества нужно было использовать для высказывания беспокоящих стороны проблем и поиска поддержки и понимания.

«Грузия своим решением допустила ошибку, так как ее нахождение в Содружестве не ущемляло ее суверенитета», - выразила сожаление политик.

Тбилиси официально покинул состав СНГ 18 августа 2009 года.