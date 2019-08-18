Полиция работает на месте массового убийства под Ульяновском

Массовое убийство произошло в Ульяновской области. В селе Патрикеево 16-летний подросток жестоко расправился со своей семьей. Как сообщает «112», он убил топором маму, бабушку, дедушку и брата с сестрой, а затем вышел на улицу и покончил с собой. На месте происшествия работают следователи.

Накануне подросток отправил другу голосовое сообщение, где подробно рассказал ему о своих планах.

По данным паблика, в настоящее время аудиозапись изучают следователи. Они ищут для дачи показаний друга, которому было адресовано сообщение. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.