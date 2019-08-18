Уголовное дело возбуждено после массового убийства под Ульяновском

Следователи возбудили уголовное дело после убийства семьи в Ульяновской области. Трагедия произошла в селе Патрикеево, сообщается на официальном сайте СК РФ.

В одном из домов полиция обнаружила тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Все погибшие являлись членами одной семьи. Недалеко от села также было найдено тело 16-летнего подростка, родственника погибших.

По версии следствия, молодой человек расправился с членами своей семьи - бабушкой, дедушкой, матерью и братом с сестрой, а затем покончил с собой.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.