Уголовное дело возбуждено после массового убийства под Ульяновском
По версии следствия, 16-летний подросток расправился со своей семьей, после чего покончил с собой.
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Следователи возбудили уголовное дело после убийства семьи в Ульяновской области. Трагедия произошла в селе Патрикеево, сообщается на официальном сайте СК РФ.
В одном из домов полиция обнаружила тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Все погибшие являлись членами одной семьи. Недалеко от села также было найдено тело 16-летнего подростка, родственника погибших.
По версии следствия, молодой человек расправился с членами своей семьи - бабушкой, дедушкой, матерью и братом с сестрой, а затем покончил с собой.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.