В Самарской области после жесткой посадки загорелся самолет
На борту воздушного судна был только пилот, он погиб.
© Фото: ТРК "Звезда"
На борту воздушного судна был только пилот, он погиб.
|
В Самарской области после жесткой посадки загорелся самолет
На борту воздушного судна был только пилот, он погиб.
© Фото: ТРК "Звезда"
На борту воздушного судна был только пилот, он погиб.
В ДPУГИХ CMИ
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