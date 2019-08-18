Энергоблок Белоярской АЭС на Урале остановлен из-за срабатывания защиты
Инцидент произошел из-за ложного срабатывания защитной системы.
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Один из энергоблоков Белоярской АЭС сегодня остановил работу. Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем.
В Росэнергоатоме также отметили, что остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме.
Радиационный фон в окрестностях станции находится в норме. Энергоблок снова будет включен в сеть после выяснения причин ложного срабатывания системы.