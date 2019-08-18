Число пострадавших в ДТП на востоке Москвы возросло до 29 человек
Девятнадцать человек доставлены в больницу после ДТП на востоке Москвы. Еще десятерым пострадавшим помощь была оказана на месте.
© Видео: МЧС России © Фото: ТРК "Звезда"
По последним данным, в ДТП с туристическим автобусом пострадали 29 человек. В больницы доставлены 19 из них, в том числе двое детей.
Авария произошла в районе Перово на пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы. Автобус вез туристов из Китая и влетел в мачту городского освещения. Как рассказал водитель транспортного средства, это случилось из-за того, что на дороге его подрезала другая машина.
По факту инцидента начата доследственная проверка. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.