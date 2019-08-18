Ты не уйдешь: обезумевшая от голода чайка разом проглотила живого акуленка

Огромная голодная чайка разом проглотила еще живого акуленка на одном из пляжей американского штата Мэриленд. Инцидент удалось снять на видео одной из местных жительниц.

На ролике видно, как чайка сначала будто играет с детенышем акулы: еще живая рыба дергается и извивается, пытаясь уйти от назойливой птицы. Однако чайка сначала пытается съесть детеныша акула, затем выбрасывает его на песок, после чего все повторяется снова.

Пиршество чайки-«живодерки» прерывает другая птица: первая чайка тут же проглатывает акуленка, причем не до конца - в клюве агрессивной птицы еще виднеется хвост рыбы. После этого агрессивная птица улетает.

Ролик был опубликован на YouTube. Также известно, что инцидент произошел 12 августа.