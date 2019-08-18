Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова

В воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту Гагарин, который должен открыться 20 августа, приземлился первый тестовый рейс из столичного аэропорта Внуково. Борт совершил посадку в 12:17 по-местному времени (11:17 мск).

На борту выполнившего тестовый рейс Boeing 737-800 находились спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель Росавиации Александр Нерадько, представители инвестора и другие участники реализации проекта строительства воздушной гавани. В пассажирском терминале прибывших встретили губернатор Саратовской области Валерий Радаев и ветераны саратовского авиационного отряда.

На ВПП пожарные автомобили сделали водную арку для прибывшего воздушного судна: это является традицией в авиации при встрече первого рейса.

Гагарин - второй в истории современной России аэропорт, построенный с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Воздушную гавань воздвигли в 20 километрах от Саратова. Из федерального бюджета на строительство было выделено 7,22 миллиарда рублей, еще 8,2 миллиарда рублей вложили в проект частные инвесторы.