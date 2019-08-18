В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии

США рассекретили свой первый отчет о чернобыльской аварии. Часть документов была обнародована американским Национальным архивом безопасности.

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Согласно данным архива, в первые дни после аварии на ЧАЭС разведка США сомневалась в правдивости официальных сообщений о количестве жертв. В Вашингтоне были убеждены, что персонал эвакуировали сразу после катастрофы. Об этом говорится в тайном сообщении, направленном на имя госсекретаря США от 2 мая 1986 года.

Ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Джорджа Шульца Мортон Абрамовиц написал доклад своему руководителю через шесть дней после трагедии.

«Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли лишь два человека», - пишет Абрамовиц со ссылкой на официальную информацию СССР.

Американские разведчики полагали, что персонал не мог оставаться на рабочих местах после аварии.

«...Состав спасательной команды должен меняться по мере того, как серьезность инцидента становилась более очевидной», - говорится в докладе.

Трагедия на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. В момент катастрофы непосредственно от взрыва четвертого энергоблока действительно погибли два человека. В течение первых трех месяцев после аварии умер 31 человек. По разным данным, от четырех до десяти тысяч человек погибли уже позже от последствий облучения.