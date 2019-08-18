«Горячая месть»: кулинар разбил автомобиль туристам, оставившим негативный отзыв о блюде

Что такое албанское гостеприимство, испытали на себе трое туристов. Они не оценили ростбиф - фирменное блюдо шеф-повара одного из курортных ресторанчиков и оставили на него негативный отзыв. Кулинар ужасно оскорбился и бросился мстить.

В этом случае месть оказалась очень горячим блюдом. Повар несколько сотен метров проехал на капоте автомобиля, принадлежащего привередливым посетителям, и полностью уничтожил его лобовое стекло. Кадры происшествия туристы запечатлели на видео.

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Стоит отметить, что несколько дней спустя мстительный кулинар остыл и все же принес извинения пострадавшим.