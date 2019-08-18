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Ученые раскрыли загадку пустого каменного склепа в Крыму

Лина Давыдова
12:24 18.08.2019
Под Керчью археологи раскопали древний склеп, высеченный из камня. Специалистов удивило, что саркофаг был пустой.
Ученые раскрыли загадку пустого каменного склепа в Крыму
© Фото: Руслан Бальбек, ВКонтакте

Археологи обнаружили под Керчью уникальное древнее захоронение. По словам ученых, оно относится к VI веку до нашей эры.

Три древних захоронения, относящихся к первой волне греческой колонизации полуострова, были обнаружены на древнем городище Мирмекий. Это уже двенадцатое открытое захоронение, которое было найдено при раскопках в данном некрополе. Как рассказал руководитель Мирмекийской экспедиции Александр Бутягин, это была неожиданная находка, так как ранний некрополь оказался внутри городских стен, возведенных уже в более поздние века.

Также археологи обнаружили два захоронения с сосудами и предметами, характерными для того времени. Еще один саркофаг размером 40 на 70 сильно удивил ученых. Он был высечен из цельного куска камня, что нестандартно для того времени. Но главный вопрос вызывало то, что захоронение было абсолютно пустым. Изначально исследователи решили, что в нем мог быть захоронен прах умершего, но позже эту версию опровергли.

«Я лично предполагаю, что в этом каменном склепе вообще не было ничего», - цитирует Бутягина «Российская газета».

Как полагает ученый, археологи раскопали уникальное захоронение - кенотаф, ритуальную могилу значимого человека, который погиб на чужбине. Это и объясняет небольшие размеры саркофага, так как в те времена высечь из камня подобную гробницу было очень дорого.

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