«Иди отсюда»: Трамп попал в неловкую ситуацию во время выступления

В Манчестере штата Нью-Гэмпшир президент США Дональд Трамп во время выступления на местном стадионе в рамках предвыборной кампании 2020 года попал в неловкую ситуацию, оскорбив по ошибке своего сторонника.

Во время выступления американского лидера, на стадионе появилась группа протестующих людей, которые своими криками чуть не сорвали мероприятие.

Охрана среагировала молниеносно и начала вытеснять оппозиционеров со стадиона. В этот момент Дональд Трамп заметил в толпе кричащих людей крупного мужчину. Как выяснилось позже, его звали Фрэнк Доусон. Президент не заставил себя долго ждать и отпустил в его адрес колкое замечание. Американский лидер назвал Доусона парнем с лишним весом и посоветовал ему отправиться домой и начать заниматься спортом. Также Трамп попросил вывести мужчину из зала, передает телеканал Fox News.

Как оказалось, Фрэнк Доусон не был в числе демонстрантов, а наоборот поддерживал президента, о чем свидетельствовал его футболка с надписью «Трамп-2020».

Американскому лидеру доложили об ошибке, и он позвонил Доусону по телефону. Однако, извиняться Трамп не стал, а лишь поблагодарил за поддержку. В свою очередь Доусон сообщил телеканалу, что не держит на президента обиду, так как обожает его.

Не в первый раз Дональд Трамп попадает в неловкие ситуации. Весной он играл в гольф и по неосторожности ударил себя клюшкой. При этом американский лидер решил обвинить в этом своего преданного водителя.