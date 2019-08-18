Опубликовано видео с места аварии с участием автобуса в Москве
На кадрах видно, что рядом с пострадавшим автобусом находится несколько машин скорой помощи, пожарной охраны и полиции.
© Видео: inter_moscow, instagram © Фото: inter_moscow, instagram
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате аварии на шоссе Энтузиастов в Москве. Все пострадавшие являются гражданами Китая.
«По предварительным данным, пострадали 15 человек, их осматривают медики. По имеющимся данным, пассажиры автобуса - граждане КНР», - приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах.
В Сети появилось видео, снятое на месте аварии. На кадрах видно, что рядом с пострадавшим автобусом находится несколько машин скорой помощи, пожарной охраны и полиции. Движение в районе ДТП затруднено.
Согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге. По факту инцидента начата доследственная проверка.