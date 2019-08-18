Странный светящийся объект в самом эпицентре торнадо сняли на видео в Амстердаме

Во время торнадо в Амстердаме очевидцы заметили в небе необычный светящийся объект. Видео было выложено на одном из YouTube-каналов и породило множество теорий.

На размещенных кадрах яркая точка то появляется, то исчезает в заволоченнном густыми тучами небе.

Как пишет британское издание Еxpress.co, мнения пользователей Сети, посмотревших видеозапись, разошлись. Одни считают, что светящиеся в небе объекты - это якобы явный признак присутствия инопланетян. Другие же более скептически отнеслись к ролику. По мнению ряда пользователей, это всего лишь погодные дроны, которые были отправлены метеослужбами для наблюдения за торнадо.