В ДТП с туристическим автобусом в Москве пострадали 14 человек
Авария произошла в районе Перово на пересечении Шоссе Энтузиастов и 1-ой Владимирской улицы.
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На востоке Москвы туристический автобус въехал в мачту городского освещения. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 14 человек.
Авария произошла на в районе Перово на пересечении Шоссе Энтузиастов и 1-ой Владимирской улицы. Как сообщил источник в экстренных службах, в транспортном средстве находились граждане России.
На месте происшествия работает полиция. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.