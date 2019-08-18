Мокрая «распродажа»: тысячи вещей на Большом базаре в Стамбуле утонули из-за проливных дождей

В историческом районе Стамбула Фатих затопило рынок Гранд-базар, так же известный как Большой базар. Причиной тому стали мощные дожди.

Торговцы всеми силами пытаются спасти «утекающий» товар на базаре. Из-за обильных осадков затопило не только рынок, но и дороги, магазины, а также тоннели и подземные переходы.

Как видно на ролике, опубликованном в Twitter, вещи буквально уплывают от торговцев: между отделами уже образовалась река, полная товара.

В нескольких районах было прекращено движение транспорта. Об этом сообщает издание Hürriyet Daily News.