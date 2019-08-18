СМИ: причиной смертельного ДТП в Перми могла стать проблема с рулевой тягой

Смертельное ДТП с участием автобуса в Перми могло произойти из-за проблем с рулевой тягой, которая задействована в повороте колес транспортного средства. Но эта информация пока проверяется специалистами.

Напомним, что в субботу, 17 августа, городской автобус №59 врезался в бетонную стену здания на улице Новогайвинской. В результате сильного удара, в транспортном средстве были выбиты все стекла, а также погнулись сиденья.

«По предварительной информации, у автобуса были проблемы с рулевой тягой, а это, в частности, могло привести к происшествию. Автобусы (в автопарке перевозчика) не новые», - сообщает «Интерфакс» с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, пострадавшими в аварии числятся 32 человека, среди которых десять детей. Три человека находятся в реанимации. Состояние несовершеннолетних пассажиров оценивается как удовлетворительное. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Известно, что одна пассажирка автобуса погибла на месте происшествия.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, изучаются документы, регламентирующие техническое состояние автобуса. Ведется доследственная проверка по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Сообщается, что региональное управление СК России проводит доследственную проверку. Следователи проводят проверку перевозчика, которому принадлежит автобус, попавший в ДТП в Перми. Известно, что в прошлом году у транспортной компании уже выявляли нарушения при перевозках.