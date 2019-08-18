Двенадцать пострадавших: рейсовый автобус столкнулся с легковушкой под Тулой

Серьезное ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Тульской области. В результате аварии пострадали 12 человек.

По данным регионального минздрава, авария произошла в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.

«Госпитализировано восемь человек, из них один ребенок», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.

Авария произошла на автодороге «Лапотково-Ефремов» в Тепло-Огаревском районе области. Виновником аварии, по предварительным данным полиции, стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.