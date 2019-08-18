Двенадцать пострадавших: рейсовый автобус столкнулся с легковушкой под Тулой
Виновником аварии, по предварительным данным полиции, стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.
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Серьезное ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Тульской области. В результате аварии пострадали 12 человек.
По данным регионального минздрава, авария произошла в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
«Госпитализировано восемь человек, из них один ребенок», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Уточняется, что пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.
Авария произошла на автодороге «Лапотково-Ефремов» в Тепло-Огаревском районе области. Виновником аварии, по предварительным данным полиции, стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу.