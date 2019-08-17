Во Франции призвали наладить связи с Россией

Французским властям нужно наладить отношения с РФ раньше, чем это сделает президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства. Об этом заявил экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин, отметив, что в противном случае интересы Европы не будут учтены.

«Нужно вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику в российско-американские отношения, не принимая во внимание интересы Европы», - заявил Ведрин.

В интервью газете Figaro бывший министр иностранных дел также сообщил, что Россию нужно вновь «связать с Европой» и изменить сложившуюся из-за непоследовательной политики Запада ситуацию, подталкивающую Москву к сближению с Пекином.

Ведрин убежден, что политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения необходимо «восстанавливать, начиная практически с нуля». Также, по его мнению, важно восстановить сотрудничество России и Франции в военной, ядерной, космической и цифровой сферах, а также в борьбе с международным терроризмом.