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Компании из Германии и Японии приняли участие в промышленной выставке в Дамаске

Лина Давыдова
09:52 17.08.2019
В Дамаске представили производственные линии в текстильной, строительной, кулинарной и фармацевтической отраслях компании из Германии, Японии, Китая и Ливана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Дамаске прошла промышленная выставка Prodex. Крупнейшие производители из десятка стран привезли в Сирию свое самое современное оборудование.

Выставка проводится в Дамаске уже второй раз, впервые ее открыли после окончания боевых действий в 2018 году.

В столице Арабской республики представили производственные линии в текстильной, строительной, кулинарной и фармацевтической отраслях. Для послевоенной страны, которая только восстанавливает заводы и фабрики, это жизненно необходимые товары. Они обеспечат жителей Сирии и продуктами, и рабочими местами, а также помогут заново отстроить разрушенные города.

В выставке приняли участие компании из Китая, Ливана. Упускать свой шанс на выгодные контракты, несмотря на западные санкции, не стали даже компании из Германии и Японии.

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