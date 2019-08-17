В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра в столичном регионе в ближайшее время ожидаются дождь и гроза.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении метеорологов.

В связи с ухудшением погоды, в московских аэропортах отменили 12 и задержали 10 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 09.16, в Домодедово задержано 9 и отменено 10 рейсов. В Шереметьево задержали 3 рейса.