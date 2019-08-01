США продлили ограничения, связанные с иранской ядерной программой

США продлили действия ограничений, связанных с ядерными объектами Ирана. Об этом говорится в заявлении госдепартамента.

Речь идет о четырех объектах в Араке и Фордо, а также российско-иранском проекте атомной электростанции в Бушере. Все они находятся под наблюдением американской стороны.

«Сегодняшние действия помогут сохранить контроль над гражданской ядерной программой, снизить риски распространения, ограничить способность Ирана сократить свое "время прорыва" для создания ядерного оружия и не допустить, чтобы режим восстанавливал объекты для целей, имеющих значение для распространения ядерных технологий», - говорится в заявлении.

Инициатором санкций выступил госсекретарь Майк Помпео. Он добавил, что американская сторона придерживается цели лишить Иран любого подступа к ядерному оружию, используя широкий спектр дипломатических и экономических инструментов США для сдерживания их ядерной деятельности.

«Пока иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут усиливаться», - уточняется в документе.

Там также отметили, что иранская сторона продолжает использовать свою ядерную программу для «вымогательства у мирового сообщества и угроз региональной безопасности».

При этом в заявлении не упоминается о ранее сказанных словах советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о продлении на 90 дней исключений из санкций.