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В горах Сочи обнаружили неизвестное ранее озеро

Роман Захаров
08:44 17.08.2019
Ученые считают, что открытие подтверждает теорию глобального потепления.
В горах Сочи обнаружили неизвестное ранее озеро
© Фото: Кавказский заповедник, vk

Небольшое озеро обнаружили исследователи на территории Кавказского заповедника в бассейне реки Ачипста в месте отступания ледника Челипси. Открытие было сделано участниками экспедиции Русского географического общества (РГО) в рамках научно-исследовательского проекта «Западный Кавказ - горная страна тысячи озер».

Специалисты уверены, что данный факт вновь подтвердил теорию глобального потепления, а именно процессы деградации современного оледенения и образования новых ледниковых озер.

«Такого мы еще не видели. Из-за своей недоступности озеро Ачипста - это курорт для медведей. Так, с островка лавин, расположенного в акватории озера, медведь спокойно переплыл весь водоем и, не заметив исследователей, направился нам навстречу. Видно, что в этом году человек ни озеро не посещал, ни вообще верхнюю часть долины реки Ачипсты», - приводит Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Шапошникова слова главы экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения РГО Александра Белоусова

© Кавказский заповедник, vk

Ученые провели экспедицию в цирках и карах (формы горно-ледникового рельефа), в которых расположены труднодоступные, малоизученные озера, посещаемые человеком крайне редко. Специалисты изучили бассейн рек Алоус и Ачипста и обследовали 12 высокогорных озер.

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