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В Испании раскритиковали ВВС страны за сближение с самолетом Шойгу над Балтикой

Роман Захаров
08:14 17.08.2019
Читатели испанских СМИ считают, что Вооруженным силам страны не следовало направлять свои самолеты в Прибалтику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Испанские читатели газеты El Confidencial, комментируя материал о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом главы российского Министерства обороны Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия военнослужащих своей страны.

Многие выразили недоумение относительно целей Испании у границ РФ.

«Западные границы России не являются областью, затрагивающей наши стратегические интересы. РФ - не наш конкурент», - написал человек с ником Iturbide в комментариях к публикации

Пользователь Framontano считает, что Россия «не является врагом для Испании». Он также задался вопросом о том, что испанские военнослужащие «потеряли в Прибалтике».

Еще один пользователь Eu Eueu написал, что «защищать самолет, на борту которого находится руководитель такого уровня» является обычным делом.

«Разве другие страны поступили бы иначе? Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?», - цитирует ИноСМИ его слова.

Многие читатели издания сошлись во мнении: хорошо, что сближение истребителей не закончилось трагедией. А некоторые высказали точку зрения о том, что испанские военнослужащие в Прибалтике прислуживают интересам США, а не Испании.

Напомним, 14 августа в небе над нейтральными водами Балтики к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако летчики российских Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

В Североатлантическом альянсе подтвердили, что их истребитель действительно сопровождал российский самолет, а позже в СМИ появилась информация, что самолет принадлежит Военно-воздушным силам Испании и входит в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран. Согласно заявлениям альянса, они не знали, кто летит в авиалайнере, в связи с чем и было принято решение о сближении. 

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