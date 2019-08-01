Медведев подписал распоряжение о выделении более 15 миллиардов рублей на развитие ДФО

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном финансировании в размере более 15 миллиардов рублей центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе в 2019-2021 годах.

Средства будут направлены на развитие различных областей инфраструктуры сразу в нескольких областях региона. В частности, на протяжении трех лет, начиная с текущего года, ДФО получит 9,87 миллиардов, 2,41 миллиарда и 3,26 миллиарда рублей соответственно. Цель дополнительного финансирования – повышение качества жизни местных жителей и строительство инфраструктуры.

В ходе совещания с вице-премьерами, Медведев подчеркнул, что создание новых и усовершенствование старых предприятий, расположенных в регионе, автоматически не означает, что туда хотят приезжать люди, и над этим необходимо работать и создавать для этого условия. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства России.

Ранее Медведев прибыл в Красноярск для проведения совещания по борьбе с лесными пожарами в Сибири, в связи с которыми в нескольких регионах России введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия, где полыхают сотни тысяч гектаров тайги.