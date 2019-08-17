В Приморье из-за тайфуна подтоплено более 500 подворий

МЧС России по Приморскому краю сообщает, что из-за супертайфуна «Кроса» в воде оказались около 530 придомовых территорий. Непогода обрушилась на Приморье 16 августа. Сильные осадки вызвали в некоторых районах интенсивный подъем воды. Наиболее заметный рост наблюдался на малых реках Хасанского района и Уссурийского городского округа.

На данный момент 17-18 августа максимальный уровень паводка ожидается в нижнем течении рек Большая Уссурка, Малиновка и Бикин. В МЧС считают, что велика вероятность подтопления хозяйственных объектов и дорог, расположенных рядом с этими реками.

«На данный момент остаются залитыми дождевыми водами 268 придомовых территорий в 4-хмуниципальных образованиях. В Уссурийском городском округе: в селе Кроуновка – 96 придомовых территорий, в селе Яконовка – 43 придомовые территории, в селе Алексее-Никольское – 30 придомовых территорий, в Дальнереченске: 43 придомовых территории», - говорится в сообщении МЧС.

Также подтоплены придомовые территории в Хасанском и Октябрьском районах. Кроме этого замечены переливы на 10 участках автодорог местного значения в четырех муниципальных образованиях, из-за чего прервано дорожное сообщение в восьми населенных пунктах.