«Ребята, это Камчатка»: жители Петропавловска-Камчатского сняли на видео гуляющего по городу медведя

Жители Петропавловска-Камчатского сняли на видео медведя, прогуливающегося по городу. Инцидент, судя по комментарию автора ролика, произошел в ночь на 17 августа на улице Топоркова.

На кадрах видно, как хищник убегает от света фар автомобиля, из которого его снимают, судя по голосам, несколько мужчин.

«Просто мишка у меня на улице», - комментирует один из свидетелей происшествия.

Второй молодой человек при этом добавляет, что медведя нужно выгнать из жилой зоны, подчеркивая: для Камчатского края подобный инцидент не является редкостью.

«Ребята, это Камчатка», - говорит мужчина.

Стоит отметить, что на Камчатке медведи довольно часто появляются вблизи людей. Так, 16 августа жители Петропавловска-Камчатского запечатлели на видео медведя на одном из городских кладбищ. Несколькими днями ранее хищный зверь был замечен в этом же городе на в районе Комсомольской площади.