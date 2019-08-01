Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сгнившее стелс-покрытие F-22 ВВС США показали в деталях

Кристина Волкова
07:59 01.08.2019
«Уникальное» покрытие служит для обеспечения «невидимости» для радаров (РЛС) противника.
Сгнившее стелс-покрытие F-22 ВВС США показали в деталях
© Фото: Aviation_Intel twitter

В Сети появились кадры, свидетельствующие о проблемах с новейшим покрытием у американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Проще говоря, в носовом покрытии судна так называемое «стелс-покрытие» начало гнить.

Отмечается, что самолет ранее участвовал в авиашоу EAA AirVenture в Ошкоше (Висконсин), и судя по всему, во время полета в судно влетел какой-то инородный объект, повредивший носовую часть. Это могло послужить отслоению уникального американского покрытия.

Эксперты издания The Drive также не исключили, что причиной мог послужить песок, частицы которого на высокой скорости бомбардируют носовую часть истребителя, например, в регионе Ближнего Востока. Или же, если речь идет о климате Флориды, там присутствует огромная влажность, что сильно затрудняет надлежащее сцепление с покрытием.

Стелс-покрытие служит для обеспечения «невидимости» для радаров (РЛС) противника. В данном же случае объект выводится на всеобщее обозрение, автоматически попадая в зону риска. При этом в статье отмечается, что обслуживание стелс-покрытия, сформированного большим количеством композитных материалов, является «одним из самых дорогостоящих аспектов эксплуатации самолетов». Согласно данным издания, час полета F-22 Raptor в среднем обходится в 60 тысяч долларов.

Ранее эксперты сообщили о риске взлома хакерами бортовой системы F-22. К такому заключению пришли специалисты, расследовавшие обстоятельства крушения истребителя F-35А японских ВВС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.07.2019, 08:56
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Дата01.08.2019, 06:01
Ми-8 выдвинулись из Урала в Красноярск для тушения пожаров
Дата01.08.2019, 01:54
Стало известно имя будущего соперника Поветкина
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата31.07.2019, 15:11
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:59 В стране и мире
Сгнившее стелс-покрытие F-22 ВВС США показали в деталях
07:38 В стране и мире
На Курилах обнаружили редкое «золото драконов»
06:08 В стране и мире
В Белом доме раскрыли подробности разговора Путина c Трампом
05:33 Армия
Видео
Булгаков назвал способ потушить лесные пожары в Сибири
05:00 Армия
Видео
Военнослужащие ЦВО раздали жителям Тулуна 12 тонн хлеба
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Покажу, кто тут папа»: поразивший Илона Маска студент из РФ собрал вторую машину
Письмо смерти: найден способ заразить iPhone с помощью сообщения
Трагедия планетарного масштаба: ученые рассказали о катастрофических последствиях пожаров в Сибири
Видео
Разъяренный слон вдребезги раскрошил стекло в туристическом автомобиле: видео
Экс-солистку группы Serebro заподозрили в плагиате
Видео
«Делят территорию»: у стен Казанского кремля подрались Конь и Зебра
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.