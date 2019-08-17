В Японии определились с планом закупок боевых самолетов F-35B у США

В министерстве обороны Японии окончательно одобрили закупку у американской корпорации Lockheed Martin боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

«F-35B отвечает всем необходимым требованиям в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд Сил самообороны», - отметили в минобороны Японии.

В частности, бюджет на 2020 финансовый год предусматривает закупку шести таких машин. Ожидается, что к 2023 году их число возрастет до 18. Цена одного самолета оценивается на уровне 130 миллионов долларов.

Как уточняет ТАСС, эту часть самолетов Япония приобретает для легких авианосцев «Идзумо» и «Кага». Истребители будут размещаться там не на постоянной основе, а лишь при необходимости: например, если речь идет о возникновении угрозы воздушного нападения на страну, для разведки или проведения учений.

Всего для нужд Сил самообороны Японии будет закуплено 42 самолета F-35B. О конкретных сроках реализации этого плана пока информации нет. Ранее в японском военном ведомстве сообщали о намерении поставить на вооружение 105 истребителей F-35A.