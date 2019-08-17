Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Польши назвал очередной способ «устрашить» Россию

Тамара Астапенкова
05:20 17.08.2019
По мнению дипломата, присутствие американских войск в Польше заставит дважды подумать Россию, прежде чем «проводить агрессивную политику».
Глава МИД Польши назвал очередной способ «устрашить» Россию
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович придумал очередной способ «устрашить» Россию, соответствующий традициям местного политикума. Он заявил, что размещение войск США в Польше вместо Западной Европы якобы заставить Россию «дважды подумать».

«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль. Важнее, чем их дальнейшее присутствие на Западе», - сказал дипломат.

Министр также выразил надежду, что Дональд Трамп, планирующий официальный визит в Польшу в конце лета, сможет обсудить в деталях переброску американских солдат с Запада на Восток Европы.

«Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия и далее будет хотеть нарушать международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских», - приводит слова Яцека Чапутовича Polsat News.

Ранее, председатель фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч прокомментировал слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может вывести часть американских войск из Германии в Польшу. Политик добавил, что США должны не перевозить в Польшу ядерное оружие, а «забрать домой», иначе это приведет к ухудшению отношений с Россией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.08.2019, 12:04
Командир совершившего аварийную посадку А321 извинился перед пассажирами
Дата16.08.2019, 11:41
Россия в лидерах: главный судья АрМИ-2019 подвел предварительные итоги Игр
Дата15.08.2019, 01:16
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и завоевал Суперкубок UEFA
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата16.08.2019, 15:39
Первая ДПЛ «Варшавянка» для Тихоокеанского флота вышла на испытания
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:34 В стране и мире
Россиянам разрешат использовать компактные транспортные номера
03:41 В стране и мире
Эксперты озвучили сумму, в которую обойдется Трампу покупка Гренландии
03:38 В стране и мире
В КНДР заявили об испытании нового вооружения
02:02 В стране и мире
Победителей не будет: ученые смоделировали последствия ядерной войны сверхдержав
01:36 В стране и мире
Застрявшие в турецкой Анталье российские туристы вылетели в Петербург
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Думала, прыщ»: заболевшая раком женщина рассказала о первом симптоме недуга
Зеленский украсил свой кабинет пингвинами и шаурмой
Ученые выявили ночной «предвестник» рака
Раскольников XXI века: нетрезвый москвич ворвался в банк с топором и потребовал погасить кредит
Видео
Нестареющая мощь: Шварценеггер показал силовые упражнения на тренажере
Видео
Яростная схватка двух питонов за самку на чердаке попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.