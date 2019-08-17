Глава МИД Польши назвал очередной способ «устрашить» Россию

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович придумал очередной способ «устрашить» Россию, соответствующий традициям местного политикума. Он заявил, что размещение войск США в Польше вместо Западной Европы якобы заставить Россию «дважды подумать».

«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль. Важнее, чем их дальнейшее присутствие на Западе», - сказал дипломат.

Министр также выразил надежду, что Дональд Трамп, планирующий официальный визит в Польшу в конце лета, сможет обсудить в деталях переброску американских солдат с Запада на Восток Европы.

«Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия и далее будет хотеть нарушать международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских», - приводит слова Яцека Чапутовича Polsat News.

Ранее, председатель фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч прокомментировал слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может вывести часть американских войск из Германии в Польшу. Политик добавил, что США должны не перевозить в Польшу ядерное оружие, а «забрать домой», иначе это приведет к ухудшению отношений с Россией.